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Sakarya’da otomobilin çarptığı özel gereksinimli çocuk hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde otomobil ters yönde ilerleyen 13 yaşındaki özel gereksinimli çocuğa çarptı. Kazanın etkisiyle 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

13 Ağustos 2021 Cuma 16:12
Sakarya’da otomobilin çarptığı özel gereksinimli çocuk hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Alandere Mahallesinde otomobil ters yönden gelen özel gereksinimli 13 yaşındaki Zafer Kuzeyışıklı’ya çarptı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan tatil için Sakarya’ya gelen Kuzeyışıklı ailesinin 13 yaşındaki özel gereksinimli oğlu bisikletine binip yola çıktı. Ters yönde ilerleyen 13 yaşındaki Kuzey’e otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle küçük çocuk kanlar içerisinde yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 13 yaşındaki Kuzey’i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kuzey yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 13.08.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
KocaaliSakaryaKaza
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