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Sakarya'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil takla atarak durdu! Otomobil'in sürücüsü yaralandı!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Burak Eskitürk'ün yönetiminde olan otomobil kontrolden çıkmasının ardınddan refüje çarptı! Otomobil refüje çarpmasının ardından takla atarak durabildi. Kazanın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kaza geçiren otomobil sürücüsü yaralandı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 23:13
Sakarya'da kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil takla atarak durdu! Otomobil'in sürücüsü yaralandı!
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Sakarya’nın Serdivan İlçesinde Kontrolden Çıkarak Refüje Çarpan Otomobil Takla Atarak Durabildi! Otomobilin Sürücüsü Yaralandı!

Sakarya Serdivan ilçesinde, kontrolden çıkan araç önce refüje ardından taklalar atarak durabildi. Araç şoförü yaralandı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen kaza, Serdivan İstiklal Mahallesi Tunatan kavşağında meydana geldi. Burak Eskitürk (33) yönetimindeki 34 CUT 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Araç sahibi Burak Eskitürk araca sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay  yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burak Eskitürk, sıkıştığı aracından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılan Burak Eskitürk tedavi altına alındı. Yaşanan kaza hakkında ekipler soruşturma başlattı.

İşte kazaya ait görüntüler;

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 23:13
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Sakarya Trafik KazasıKaza HaberiSakarya Serdivan
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