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Sakarya'da kar yağışından vatandaşlar mahsur kaldı: yardıma polisler koştu!

Geceden beri devam eden kar yağışı Sakarya'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pek çok vatandaş araçlarında mahsur kalırken yardıma polis ekipleri koştu. Polislerin yardımları büyük beğeni topladı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:21
Sakarya'da kar yağışından vatandaşlar mahsur kaldı: yardıma polisler koştu!
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Sakarya’da kar etkisini sabaha saatlerinde iyice gösterdi. Karın şiddetli yağışı sonrasında pek çok vatandaş yollarda kaldı. Yolda kalan vatandaşlara polis ekipleri yardımcı olurken kar küreme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Dün akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar sabah saatlerine kadar devam etti. Sabahın ilk ışıkları ile şiddetini iyice arttıran kar yağışı bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaştı. Şehir içinde vatandaş büyük sorunlar yaşarken araçlarında mahsur kalan vatandaşlara polis ekipleri yardımcı oldu. Zincirsiz araç sürücülerinin zincir takmalarına yardımcı olunurken polis ekiplerinin yardımları halk arasında büyük takdir topladı.

 



Son Güncelleme: 18.01.2021 01:21
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKar YağışıMahsurPolisYardım
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