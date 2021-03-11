Sakarya'da kapalı olması gereken kıraathaneye baskın: 28 kişiye idari para cezası kesildi!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanenin faaliyet gösterdiği belirlenmesi üzere iş yerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. İçeride bulunan 28 kişiye 88 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Akyazı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince faaliyet gösteren kıraathanede; maske ve mesafe kuralını hiçe sayarak çay içip sohbet ettiği belirlenen 28 kişiye 88 bin 200 lira idari yaptırım uygulandı.

İşte kıraathaneye düzenlenen baskına ait bazı görüntüler;