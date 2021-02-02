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Sakarya’da horoz dövüşü baskını sonucunda 345 bin TL ceza

Sakarya’nın Karasu ilçesi içerisinde ihbarlar doğrultusunda baskın yapıldı. Hayvanları Koruma ve Yerleştirme Derneği, horoz dövüşü yaptıran şahısları suçüstü yakaladı.

02 Şubat 2021 Salı 22:10
Sakarya’da horoz dövüşü baskını sonucunda 345 bin TL ceza
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Alınan ihbarlar üzerine Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan baskın sonucunda 77 kişi horoz dövüştürürken yakalandı. Bu kişilere hem koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiklerinden hem de kumar oynadıklarından ötürü toplam 345 bin 422 lira ceza kesildi.

Hikmet Neğuç, Türk Asil Horoz Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı olarak bu olaylara tepki gösterdi. Hayvan müsabakalarının yasal olduğunu düşünen Hikmet Neğuç, horoz müsabakaları ülkenin dört bir yanında gerçekleşmektedir ve bu Türkiye’nin kültürel bir mirasıdır, bir hakem eşliğinde müsabaka olarak yapılmalıdır, kaçak olarak değil ifadelerinde bulundu. Türkiye’de hayvan sporları ve sergileri üzerine bir kanun istediğini dile getiren Hikmet Neğuç, Türkiye’de hayvan müsabakalarının serbest olması gerektiğini savundu. 



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Horoz DövüşüHikmet NeğuçSakarya
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