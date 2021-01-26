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Sakarya'da fındık bahçesinde yangın çıktı

Sakarya'da fındık bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

26 Ocak 2021 Salı 20:54
Sakarya'da fındık bahçesinde yangın çıktı
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Sakarya ilinin Karasu ilçesinde meydana gelen olayda fındık bahçesini temizledikten sonra otları ateşe veren Mustafa İzmit ateşi söndürmesinin ardından rüzgarında etkisi ile tekrardan otlar alev aldı.

Ormanlık alana sıçramadan yangın söndürüldü

Rüzgarında etkisi ile ormanlık alana doğru giden alevlere müdahalede bulunan İzmit, olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye, arazi koşullarının olumsuz olması sebebiyle olay yerine gelemeyince Karasu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangın fındık bahçesinde büyük çaplı zarara neden oldu.



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarasuYangınFındık Bahçesi
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