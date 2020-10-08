Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde örgütün eğitim destekleri çerçevesinde yapılan yardımlarla yeni kişiler kazanmaya çalıştıkları, örgütün varlığını sürdürdüğü ve algı oluşturma girişimlerini sürdürdüğü belirtilen 29 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

Karar sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya merkezli düzenlenen 10 ildeki eş zamanlı operasyonlar sonucunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.