Sakarya'da evlat dehşeti

Olay öğle saatlerinde Saakrya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi.26 yaşındaki E.G adlı kişi nedeni bilinmeyen bir sebep ile 48 yaşındaki babası Ömer G. yi ve 82 yaşındaki babannesi Rahime G'yi tüfek ile vurarak ortadan kayboldu.

Komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerinin çağrılmasıyla hastaneye kaldırılan babaanne ve babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kayıplara karışan E.G. polis tarafından heryerde aranmaya başladı.Polis tarafından soruşturma başlatılırken olayın sebebi öğrenilemedi.