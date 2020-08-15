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Sakarya'da evlat dehşeti

Sakarya Akyazı'da babasını ve babannesini vuran 26 yaşındaki evlat kayıplara karıştı.Polis her yerde şahsı arıyor.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:26
Sakarya'da evlat dehşeti
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Olay öğle saatlerinde Saakrya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi.26 yaşındaki E.G adlı kişi nedeni bilinmeyen bir sebep ile 48 yaşındaki babası Ömer G. yi ve 82 yaşındaki babannesi Rahime G'yi tüfek ile vurarak ortadan kayboldu.


Komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerinin çağrılmasıyla hastaneye kaldırılan babaanne ve babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kayıplara karışan E.G. polis tarafından heryerde aranmaya başladı.Polis tarafından soruşturma başlatılırken olayın sebebi öğrenilemedi.



Son Güncelleme: 15.08.2020 15:26
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaDehşetEvlat
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