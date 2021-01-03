Sakarya'da ATV takla attı: 1 yaralı

Son dakika alınan bilgilere göre Sakarya’nın Karasu ilçeisnde yaşanan trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Kaza Sakarya Karasu Yenimahallede gerçekleşti.
Takla atan ATV aracının altında kalan Osman Y. Çevrede ki vatandaşlar tarafından fark edildi. Olay yerine gönderilen 112 ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine sevk işlemini sağladı.
Vücudunun pek çok yerinde yara olan Osman Y.’nin daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk işlemi gerçekleşerek tedavi altına alındığı açıklandı.
Son Güncelleme: 03.01.2021 16:22