İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Sakarya'da ATV takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan trafik kazasında dağ aracı ATV'nin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

03 Ocak 2021 Pazar 16:22
Sakarya'da ATV takla attı: 1 yaralı
Takip Et:

Son dakika alınan bilgilere göre Sakarya’nın Karasu ilçeisnde yaşanan trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Kaza Sakarya Karasu Yenimahallede gerçekleşti.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bağlı Yenimahallede yaşanan trafik kazasında Osman Y.’nin kullandığı 41 ACN 869 plakalı dağ aracı hakimiyetin kaybedilmesi sonrasında kaza yaptı.

Takla atan ATV aracının altında kalan Osman Y. Çevrede ki vatandaşlar tarafından fark edildi. Olay yerine gönderilen 112 ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine sevk işlemini sağladı.

Vücudunun pek çok yerinde yara olan Osman Y.’nin daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk işlemi gerçekleşerek tedavi altına alındığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarasuATVTrafik Kazası1 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınbiraderlerini vurup kaçtı
Konya'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınbiraderlerini vurup kaçtı
Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 15 yaşında ki 2 çocuk yaralandı
Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 15 yaşında ki 2 çocuk yaralandı
Salça yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Salça yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı
İçişleri'nden duyuru: 451 bin kişiye tazminat ödenmesine karar verildi!
İçişleri'nden duyuru: 451 bin kişiye tazminat ödenmesine karar verildi!
Aşı olmayana kız yok demişti! O Profesöre suç duyurusu başlatıldı
Aşı olmayana kız yok demişti! O Profesöre suç duyurusu başlatıldı
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

Popüler Haberler

Rüyada bilezik taktığını görmek ne demek, bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?
Gece tırnak kesilir mi? Tırnaklar hangi gün kesilmeli?
Rüyada araba alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? araba alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Vatandaşlara müjde devlet destekleri artıyor! Şartları karşılayanlar karşılıksız 650 TL alabilecek
Melis Sezer kimdir? 2021 Survivor yarışmasında hangi takımda olacak?
Olaylı ataması yapılan Prof. Dr. Melih Bulu’dan ilk açıklama geldi. “Merhaba Boğaziçi!”
SGK borcu yoktur yazısı nereden, nasıl alınır?
Dünya bilinmeyen virüslerle karşı karşıya mı kalacak? Ebola virüsünü keşfeden uzmandan kötü haber!
A101 Piranha tablet alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile işten çıkartılan kişiye talih kuşu kondu
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Kırmızı Oda Doktor Piraye’nin hayat hikayesi nedir?
Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırma şartları ve faiz oranları
ATV Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! Maraşlı dizisi konusu ve oyuncuları
İşkur 50 bin personel alımı yapacak! İŞKUR 2019 güncel iş ilanları
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin tabirleri ve yorumları
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan'ın hayatı!
Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kimlik kaybolunca gazeteye ilan veriliyor mu? 2021 Kimlik kaybolunca yeni kimlik için gerekli evraklar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.