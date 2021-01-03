Sakarya'da ATV takla attı: 1 yaralı

Son dakika alınan bilgilere göre Sakarya’nın Karasu ilçeisnde yaşanan trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Kaza Sakarya Karasu Yenimahallede gerçekleşti.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bağlı Yenimahallede yaşanan trafik kazasında Osman Y.’nin kullandığı 41 ACN 869 plakalı dağ aracı hakimiyetin kaybedilmesi sonrasında kaza yaptı.

Takla atan ATV aracının altında kalan Osman Y. Çevrede ki vatandaşlar tarafından fark edildi. Olay yerine gönderilen 112 ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları müdahale sonrasında Karasu Devlet Hastanesine sevk işlemini sağladı.

Vücudunun pek çok yerinde yara olan Osman Y.’nin daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk işlemi gerçekleşerek tedavi altına alındığı açıklandı.