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Sakarya'da akraba ziyareti sonrası 7 ev karantinada!

Sakarya'da aynı sokakta oturan akrabaların buluşması pahalıya patladı. Evlerine döndükten sonra koronavirüs semptomları gösteren 14 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasıyla, 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantinaya alındı.

21 Şubat 2021 Pazar 17:18
Sakarya'da akraba ziyareti sonrası 7 ev karantinada!
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Geyve ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak’ta akraba ziyaretine giden 14 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Aralarında akrabalık bağı bulunan ve aynı sokakta yaşayan 33 kişinin yaşadığı 7 daire karantina altına alındı. Polis, tüm sokağı karantina altına alarak sokak girişine güvenlik şeridi çekti.

Akraba ziyareti sonrası testleri pozitif çıktı

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak ev ziyareti yapan 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bulaş riskini azaltmak amacıyla tüm sokak karantinaya alındı. Mahallenin Muhtarı Erkan Çakmak vakalar ile ilgili bilgi vererek, testi pozitif çıkan 14 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, hastalığın yayılmasının sokak komşuluğundan kaynaklandığını dile getirdi.



Son Güncelleme: 21.02.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarantinaKoronavirüsAkraba Ziyareti
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