Sakarya'da akraba ziyareti sonrası 7 ev karantinada!

Akraba ziyareti sonrası testleri pozitif çıktı

Geyve ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak’tane giden 14 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Aralarında akrabalık bağı bulunan ve aynı sokakta yaşayan 33 kişinin yaşadığı 7 dairealtına alındı. Polis, tüm sokağı karantina altına alarak sokak girişine güvenlik şeridi çekti.

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak ev ziyareti yapan 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bulaş riskini azaltmak amacıyla tüm sokak karantinaya alındı. Mahallenin Muhtarı Erkan Çakmak vakalar ile ilgili bilgi vererek, testi pozitif çıkan 14 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, hastalığın yayılmasının sokak komşuluğundan kaynaklandığını dile getirdi.