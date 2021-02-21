Sakarya'da akraba ziyareti sonrası 7 ev karantinada!

Akraba ziyareti sonrası testleri pozitif çıktı
Koronavirüs tedbirlerine uymayarak ev ziyareti yapan 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bulaş riskini azaltmak amacıyla tüm sokak karantinaya alındı. Mahallenin Muhtarı Erkan Çakmak vakalar ile ilgili bilgi vererek, testi pozitif çıkan 14 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, hastalığın yayılmasının sokak komşuluğundan kaynaklandığını dile getirdi.
Son Güncelleme: 21.02.2021 17:18