İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...
Aydos Ormanı yangını ile ilgili gözaltına alınan şüpheli kontrol kararı ile serbest bırakıldı
Son Dakika
Aydos Ormanı yangını ile ilgili...
3 bin yıllık Antik Kentte bulundu! İzmir'de tarihi anlar
Son Dakika
3 bin yıllık Antik Kentte...
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi
Son Dakika
Kars'ta maske takma zorunluluğu geldi

Sakarya'da Abi - Kardeş dehşeti yaşandı! Bilanço 2 ölü 4 yaralı

Sakarya'da yaşanan abi kardeş dehşetinde,eski nişanlısının başkası ile nişanlandığını duyan Serkan Çiftçi 4 kişiyi yaraladı, olay yerine giden abisi ise yolda 2 kişiyi öldürdü.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:50
Sakarya'da Abi - Kardeş dehşeti yaşandı! Bilanço 2 ölü 4 yaralı
Takip Et:

Sakarya'da akşam saatlerinde yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise silahla vurularak öldürüldü.

Erenler ilçesinde yaşayan Serkan Çiftçi isimli şahıs eski nişanlısı 24 yaşındaki Merve Nimet Ş.’nin başka birisi ile nişanlandığını öğrendi.Haberi alan ve çılgına dönen Çiftçi silahla, eski nişanlısının evini bastı ve talihsiz genç kız , annesini , babasını ve yeni nişanlandığı 26 yaşındaki Hüseyin D.'yi silahla vurarak çeşitli yerlerinden yaraladı.Yaralılar olay yerine ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan yaşanan silahlı kavga olayının haber alan Serkan Çiftçi'nin abisi olan Mümin Çiftçi ise olay yerine yetişmek için yola çıktığı sırada önünde duran aracın kırmızı ışıkta geç kalkış yapmasını sinirlenip aracından inerek olayla ilgili olmayan ve araç içinde bulunan iki  kişiye kurşun yağdırdı.

Araç içinde bulunan  26 yaşında olan Resul Ankıt ve 29 yaşında olan Davut Bilgin kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 08.08.2020 13:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kütahya'da donan mısırlar kurtarıldı
Kütahya'da donan mısırlar kurtarıldı
Türkiye Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına devam edecek!
Türkiye Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına devam edecek!
Pınar Gültekin’in Annesi katilin birden fazla kişi olduğunu ifade etti
Pınar Gültekin’in Annesi katilin birden fazla kişi olduğunu ifade etti
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın ailesi gizlilik kararı İstedi!
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'nın ailesi gizlilik kararı İstedi!
Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Valilik duyurusu ile plajlara kapasite kararı getirildi
Valilik duyurusu ile plajlara kapasite kararı getirildi

Popüler Haberler

Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ağustos 8 Cumartesi
TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 8 Ağustos 2020 Cumartesi
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları
BİM 8 Ağustos 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
İcradan satılık olan mallar nasıl alınır? İcradan mal alma yolları
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi oyuncuları ve konusu
Muharrem Ayı ne zamandır? Aşure günü hangi gündür? Aşure nasıl yapılır? Malzemeleri ve aşure tarifi
İzmir Göztepe ve Alsancak Stadları ne zaman açılacak?
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?
Halkbank genç girişimcilere geri ödemesiz kredi desteği!
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı!
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Belçikalı futbolcu Anas Tahiri kimdir? Beşiktaş'a transfer olacak mı? Mevkisi ve kariyeri
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.