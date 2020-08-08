Sakarya'da Abi - Kardeş dehşeti yaşandı! Bilanço 2 ölü 4 yaralı

Sakarya'da akşam saatlerinde yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise silahla vurularak öldürüldü.

Erenler ilçesinde yaşayan Serkan Çiftçi isimli şahıs eski nişanlısı 24 yaşındaki Merve Nimet Ş.’nin başka birisi ile nişanlandığını öğrendi.Haberi alan ve çılgına dönen Çiftçi silahla, eski nişanlısının evini bastı ve talihsiz genç kız , annesini , babasını ve yeni nişanlandığı 26 yaşındaki Hüseyin D.'yi silahla vurarak çeşitli yerlerinden yaraladı.Yaralılar olay yerine ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan silahlı kavga olayının haber alan Serkan Çiftçi'nin abisi olan Mümin Çiftçi ise olay yerine yetişmek için yola çıktığı sırada önünde duran aracın kırmızı ışıkta geç kalkış yapmasını sinirlenip aracından inerek olayla ilgili olmayan ve araç içinde bulunan iki kişiye kurşun yağdırdı.

Araç içinde bulunan 26 yaşında olan Resul Ankıt ve 29 yaşında olan Davut Bilgin kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.