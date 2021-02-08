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Sakarya'da 30'dan fazla araç alevlere esir düştü!

Sakarya'da boş arazide yakılan ateş, rüzgar sebebiyle büyüdü. Boş arazide bulunan hurda araçlar alevler arasında kaldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:24
Sakarya'da 30'dan fazla araç alevlere esir düştü!
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Sakarya’da D-100 Karayolundaki olay dün yaşandı. Kim tarafından yakıldığı bilinmeyen ateş, hızlı esen rüzgar sebebiyle bir anda büyüdü ve alevler hemen yanında bulunan Sakarya Yediemin Parkı’na ulaştı. Parktaki hurda araçlar alevler içerisinde kaldı.

 

Çevredekilerin 112’yi araması üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangının etrafını sardı ve kısa süre içerisinde yangını söndürmeyi başardı. Yangın, fabrikaların olduğu yere ulaşsaydı çok büyük bir felaket yaşanabilirdi. Olay, dronelar yardımıyla havadan kaydedildi. Polis ekipleri, ateşi kimin veya kimlerin yaktığını bulmak için soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 08.02.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
Boş AraziYangınAlevSakaryaItfaieHurda Araç
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