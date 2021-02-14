Sakarya’da 2 Kişinin Tartışmasında Silahlar Patladı: 1 Yaralı!

Sakarya ilinin Adapazarı ilçesinde A.B. isimli vatandaş tartışma yaşadığı birisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Silahla yaralanan A.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, A.B.’yi silahla yaralayıp kaçan şahıs için yakalama çalışması başlatıldı.

Silahla yaralama olayı Adapazarı’na bağlı Yağcılar Mahallesinin Arifağa Sokağında yaşandı. A.B. sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.B., tabanca ile ayağından vuruldu. Yaşanan olayın ardından A.B.’yi yaralayarak kaçan kimliği belirsiz şüpheli ortalardan kaybolurken, yaralanan A.B. isimli vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın yaşandığı yerde polis ekipleri ateşlenen silahtan çıkan boş kovan araması yaparken mahalle sakinleri de onlara yardım etti. Olayın sıcaklığıyla koronavirüsten salgınından dolayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını unutan vatandaşlar polislerin uyarılarının ardından evlerine gittiler.