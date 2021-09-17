Sakarya Karasu'da korkutan hortum!

Hortum bitti kum fırtınası başladı!

Havanın kapalı olduğu’da bugün rüzgar hakimdi. Kapalı havanın hakim olduğu 32 evler mevkiinde denizde hortum meydana geldi. Sahil şeridi üzerinde etkili olan hortum, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı. Yapılan resmi açıklamalarda, meydana gelen hortumun hiçbir can ya da mal kaybına neden olmadan son bulduğu açıklandı. Ancak vatandaşın tedirginliği halen devam ediyor.

Yaşanan hortumun ardından kum fırtınası başladı. Hortum sahile yakınken karaya çıkmadan son buldu. Bu durum da büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Ancak hortumun ardından yaşanan kum fırtınası vatandaşların yine korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.