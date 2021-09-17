Sakarya Karasu'da korkutan hortum!

Havanın kapalı olduğu Sakarya Karasu
’da bugün rüzgar hakimdi. Kapalı havanın hakim olduğu 32 evler mevkiinde denizde hortum meydana geldi. Sahil şeridi üzerinde etkili olan hortum, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı. Yapılan resmi açıklamalarda, meydana gelen hortumun hiçbir can ya da mal kaybına neden olmadan son bulduğu açıklandı. Ancak vatandaşın tedirginliği halen devam ediyor.
Hortum bitti kum fırtınası başladı!
Yaşanan hortumun ardından kum fırtınası başladı. Hortum sahile yakınken karaya çıkmadan son buldu. Bu durum da büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Ancak hortumun ardından yaşanan kum fırtınası vatandaşların yine korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
Son Güncelleme: 17.09.2021 01:41
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