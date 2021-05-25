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Sakarya Başsavcısı Lütfü Dursun Yargıtay’a atandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi kapsamında Sakarya iline yeni Cumhuriyet başsavcısı atandı. Sakarya Başsavcısı Lütfü Dursun Yargıtay’a atandı.

25 Mayıs 2021 Salı 21:21
Sakarya Başsavcısı Lütfü Dursun Yargıtay’a atandı
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Hâkimler ve Savcılar kurulu, yayınlamış olduğu yaz karanamesi kapsamında Türkiye genelinde bir çok hakimin ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda ülkemizde toplamda 3070 tane hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidilirken, illerden bazı savcılar başka illere gönderilirken her ile yeni görevlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda Sakarya’da da değişiklikler meydana geldi.

Sakarya başsavcısı Lütfü Dursun Yargıtay başkanlığına atandı. Onun yerine ise Elazığ Cumhuriyet başsavcısı olarak görev yapan Osman köse getirildi. İdari yargıda görev yapan 488 hakim ve savcı ile, adli yargıda görev yapan 2582 hakim ve savcının, toplamda 3070 tane hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. Yaz karanamesi hemen hemen her yıl yaz aylarında hâkimler ve Savcılar kurulu tarafından yayınlanmaktadır. Bu kapsamda hâkimler ve Savcıların yeni görev yerleri belli olmaktadır. Yapılan son ilana göre ülkemizde bir çok hakim ve savcının görev yeri değişti.


Son Güncelleme: 25.05.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Lütfü DursunSakaryaYargıtay
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