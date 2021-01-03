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Şair Şinasi’nin 150 yıl sonunda mezarı bulundu. Mezar İstanbul’da Ayaspaşa Palas apartmanında tespit edildi

İstanbul’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Beşiktaş stadına kadar bulunan bölge bir zamanlar ‘Ayaspaşa Mezarlığı’ olarak kullanılmaktaydı. Ünlü Şair Şinasi’nin mezarı ise Beyoğlu’nun Gümüşsuyu caddesi üzerindeki Ayaspaşa Palas adlı binanın altında olduğu tespit edildi.

03 Ocak 2021 Pazar 16:53
Şair Şinasi’nin 150 yıl sonunda mezarı bulundu. Mezar İstanbul’da Ayaspaşa Palas apartmanında tespit edildi
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Gümüşsuyu caddesi üzerinde bulunan binalar 20. Yüzyılın sonlarına doğru mezarlıklar yok edilerek binalar yapılmaya başlandı.  Dönemin belediyesi işlem gören alanı 1934 yılında kamulaştırdığı için mezarlar başka yere nakledilemeden üzerlerine binalar yapılmaya devam etti. İlk Türkçe özel gazeteyi çıkaran İbrahim Şinasi 1871’de İstanbul’da vefat etmiştir. 45 yaşında vefat eden ünlü şair Ayaspaşa Mezarlığına defnedilmiştir. Fakat yeri tam olarak tespit edilememiştir.
 

Şinasi’nin mezarını bulan Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz araştırma sonucu bazı belgelere ulaşarak Şinasi’nin mezarının Gümüşsuyu caddesinde olduğunu ortaya çıkardı.
 

Şinasi’nin mezarının ismi geçen mezarlıkta olduğunu belirten fakat tam olarak nereye defnedildiğini bilemeyen tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz: “Şinasi’nin annesinin mezarının yanına defnedildiği söyleniyor. Hatta bir anekdot olarak, “Şairin ruhu, Alman Konsolosluğu’nun bulunduğu yerden şu an muhakkak bizi seyrediyordur” diyor. Dolayısıyla tam olarak nereye defnedildiğini bu şekilde tespit etmiş olduk. Şu anda günümüzde, Ayaspaşa ve Park Palas olarak bilinen iki tane binanın bulunduğu yere kendisi defnedilmiş.” ifadeleri kullanıyor.

Ünlü Şair İbrahim Şinasi kimdir?

Batılılaşma hareketleri içerisinde adını daha çok duyduğumuz İbrahim Şinasi 1829 doğumludur. Memleketi Bolu olan Şinasi Paris’e gönderilerek orada maliye eğitimi almaya başlıyor. Tekrar İstanbul’a dönen şair mersiye yazılarıyla ünlüdür. Gazetecilik mesleğinden kopamayan Şinasi İstanbul’da Paris’teyken tanıştığı arkadaşı Agah Efendi ile Tercuman-ı Ahval gazetesini çıkararak gazetede önemli adımlar atılmasına sebep oluyor.  Türk matbuatına “Abone” sistemini getiren Şinasi daha sonra batılı piyes olarak karşımıza “Şair Evlenmesi” çıkarıyor. İbrahim Şinasi bir süre Agah Efendi ile devam ederken kendi gazetesini çıkarmak istiyor ve Agah Efendi’den ayrılarak Tercüman-ı Ahval gazetesini kuruyor.
 

   

Gazetecilik hevesini alamayan ve gazetecilik mesleğine birçok katkıda bulunan Şinasi ilk yarı resmî gazete olarak Ceride-i Havadis ve ilk resmî gazete olarak Takvim-i Vekayi gazetelerini kuruyor.

 Beyin tümörü nedeniyle vefat eden şair mezarının bir apartman altında kaldığını üzüntü içerisinde anlatan araştırmacı Dilbaz: “Artık yerinin nerede olduğunu da Ebüziyya Tevfik’in notlarından biliyoruz. Benim bir yazar ve gazeteci olarak arzum, sadece Şinasi değil, onun gibi yüzlerce mezar var.” diyerek sözlerini sonlandırıyor.

 

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:53
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Anahtar Kelimeler:
ŞinasiBeyoğluMezar
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