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Sahurda fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar bugün fırınlar kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle vatandaşlar fırınların açık olup olmadığını merak ediyor. 2 Mayıs 2021 Pazar günü fırınlar açık olacak mı? Bugün fırınların açılış ve kapanış saatleri ne zaman? İşte konuyla ilgili detaylar…

02 Mayıs 2021 Pazar 02:29
Sahurda fırınlar açık mı? 2 Mayıs Pazar bugün fırınlar kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle 29 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan tam kapanma uygulaması nedeniyle vatandaşlar ihtiyaçları için bilgi almak istiyor. Peki 2 Mayıs 2021 Pazar günü fırınlar açık mı? 

2 Mayıs 2021 Pazar günü fırınların açılış ve kapanış saatleri

İftar vaktine kadar satışlarına devam eden fırınlar, Ramazan boyunca yoğunluğu engellemek amacıyla iftardan 1 saat önce pide üretimini durduruyor. 

Hem hafta içi hem de hafta sonu 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bu süreçte ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek ve unlu mamül satan bayileri açık olacaktır. Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması şartıyla araç olmaksızın (engelli vatandaşlar hariç) kendilerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidebilecektir.




Son Güncelleme: 02.05.2021 02:29
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Anahtar Kelimeler:
PandemiKoronavirüsCovid-19Fırınlar Açık MıTam Kapanma
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