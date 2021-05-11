Sahte pasaport ile Türkiye’de 25.girişinde yakalandı!

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, rüşvet vererek 24 kez Türkiye’ye giriş yapan Hamid Namıan isimli zanlıyı yakaladı.uyruklupolis ekiplerinin ağına düşerken pasaport kontrolü sırasında polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Maskesini indirmesi üzerine şüphe eden polis ekibi parmak izi kontrolü istedi.

Kontrol sırasında Türkiye vatandaşı olduğu öğrenilen H.T rüşvet vererek Türkiye’den geçtiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.T polis ekiplerine İran makamından pasaport aldığını 24 kez giriş yaptığını açıkladı. H.T isimli dolandırıcı cezaevine gönderildi.



