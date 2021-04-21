Sahte koronavirüs aşıları piyasada dolaşıyor! Pfizer uyardı!

Koronavirüs salgınına karşı ülkeler bir yıldan fazla süre ile mücadele ederken aşı çalışmaları devam ediyor. Pfizer ve BionTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı ülkelere dağıtılmasının ardından aşı önemli gelişmelere adım attı.

ABD’nin en çok okunan önemli gazeteleri arasında yer alan Wall Street Jounal, Pfizer hakkında özel haber yaptı. Sahte pfizer aşısı satışı olduğunu açıklayan gazete yayınladığı haber ile ülke gündemini sarstı.





Yayınlanan haberde BioNTech ile korona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’ın Meksika ve Polonya’da sahte aşıları ele geçirdiği belirtildi. Pfirzer yerel güvenlik güçleri ile iletişime geçmesinin ardından sahte aşıların içinde ne olduğuna ulaşıldı.

Soruşturma devam ederken Meksika’da ele geçirilen aşı şişelerinde yanlış marka ve işaretleme olduğu öğrenildi. 80 kişinin yer aldığı bir klinikte sahte aşıların olduğunu söyleyen Nuevo Leon eyaleti sağlık bakanı Dr. Manuel de la O, aşıların tek bir doz için 1000 dolardan satıldığını açıkladı. Sahte aşıların fiziksel olarak zarar vermediğini açıklayan Sağlık Bakanı, aşıların son kullanma tarihinde de yanlışlık olduğunu söyledi. Bakan soruşturmanın devam ettiğini ve 6 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Meksika’da insanlara saf su enjektelerinin edilmesi ardından Polonya’da bulunan sahte aşılarda ise kırışıklık önleyici solüsyon olduğu tespit edildi. Henüz sahte aşıyı kimse olmadığı öğrenilen ülkede polis baskın sonucunda dolandırıcıların evinde sahte aşıları ele geçirdi. Polonya’da bulunan Groton’daki fabrikasında yapılan incelemeler sonucunda sahte aşının içinde cilt bakım ürünlerinde sıkça kullanılan hylüronik asit olduğu belirlendi.