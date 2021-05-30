Sahte jandarmanın dolandırdığı köylü kadının yardımına gerçek jandarma yetişti

Sivas’ın Divriği ilçesi Kayacık Mahallesinde meydana gelen telefonla dolandırıcılık olayında Y.D. (25) isimli kişi, F.Ö isimli yaşlı kadını arayarak kendisini jandarma olarak tanıtmış ve yaşlı kadının adını bir dolandırıcılık olayına karıştırdığını anlatarak adresine bir jandarma ekibi göndereceğini söyledi. Yaşlı kadın ise arayan dolandırıcıya inanarak kapısına gelen kişiye 5 adet bilezik, 3 adet tam altın ve 7 bin 300 TL nakit para olmak üzere toplam 70 bin TL değerinde ziynet eşyası teslim etmiştir.

Köylü kadının yardımına gerçek jandarma yetişti

Yakınlarında aldığı bilgilerle dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın jandarmadan yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerinin yaptığı araştırmada dolandırıcının ilçeye taksiyle geldiğini belirledi. Taksi sürücüsü SMS ile bilgilendirilirken taksi sürücüsü yolcusunun dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra Elazığ’da bulunan bir hastanede durup, oyalanarak dolandırıcıyı hastane polisine yakalatmayı başarmıştır. Şüpheli üzerinde yapılan aramada 3 tam altın, 4 altın bilezik, 3 bin TL nakit para ele geçirilmiştir. Y.D., Divriği Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi'ne sevk edilmiştir. Y.D. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları yaşlı kadına teslim edildi.