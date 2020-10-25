Sahte içki zehirlenmesi sürüyor! Ölü sayısı 79'a yükseldi

İzmir’de metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan 1 kişi daha yaşamını yitirdi. 9 Ekim tarihinden beri kent genelinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 33 kişi hayatını kaybetmişti.
40 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalarda 100 şüpheliden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ölümlere neden olan sahte içkilerin bir bölümünün marketlerde satılan yüzey temizleyicisinden, bir kısmının ise etil alkol etiketli ürünlerle üretildiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 25.10.2020 20:42