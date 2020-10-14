İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Sahte içki faciası büyüyor! İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Geçtiğimiz gün meydana çıkan sahte içki faciasında bilanço gittikçe ağırlaşıyor.Son olarak Megakent İstanbul'da sahte içki yüzünden ölenlerin sayısı 9 oldu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:31
Sahte içki faciası büyüyor! İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Takip Et:

Geçtiğimiz gün İzmir, Kırıkkale, İstanbul ve daha bir çok şehirde meydana gelen sahte içki faciasında bilanço artıyor. 

Son olarak megakent İstanbul'da sahte içki tükettikleri için şu ana kadar tespit edilen zehirlenme vakası 49 oldu. Sahte içki tükettiği için hayatını kaybeden kişi sayısı ise İstanbul'da 9' a yükseldi.


Olayların büyümesiyle operasyon için düğmeye basan ekipler şimdiye kadar sahte alkol pazarlayan toplam 52 kişiyi belirledi. Ekipler tarafından üretim yerlerine yapılan baskınlarda toplam 50 kişi suç üstü yapılarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin sahte içki üreten yerlerin ve kişilerin tespiti için çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE GENELİ BİLANÇO 47 ÖLÜ

Öte yandan şimdilik sadece 8 ilde patlak verek sahte içki faciasında hayatını kaybeden kişi sayısı 47 olurken, 50 kişininde hastanelerde tedavi gördüğü , durumlarının ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sahte IçkiIstanbul Sahte Içki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kadir Şeker davasında karar çıktı
Kadir Şeker davasında karar çıktı
Fatih Terim, Kebapçı Selahattin’le ilgili ifadesini verdi!
Fatih Terim, Kebapçı Selahattin’le ilgili ifadesini verdi!
Şüpheli paketin içinden havai fişek çıktı!
Şüpheli paketin içinden havai fişek çıktı!
Emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alınamıyor
Emekli hemşire Hatice Tusu'dan haber alınamıyor
Oruç Reis Doğu Akdeniz'e indi, gerilim yeniden başladı!
Oruç Reis Doğu Akdeniz'e indi, gerilim yeniden başladı!

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Şeref Sözü dizisi İsra kimdir? Sude Zülal Güler'in hayatı!
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Alev Alev dizisinin çekim yerleri neresi? Hangi il, semt, mahallede çekilecek?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Survivor 2020 Ne Zaman Başlayacak? Yarışmanın Yeni Sezonu Hangi Tarihte Başlayacak
Enes Batur Survivor'da yarışacak! Enes Batur ne zaman yarışmaya katılacak?
İŞKUR iş arayan girişi nedir? İş arayan kaydı nasıl yapılır?
Netlifx Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları ve fragmanı
Suriye'de düşürülen L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? L-39, SU-24, F-16 tipi savaş uçağı özellikleri
Şeref Sözü istenilen reytingleri alabilir mi? Çarşamba günü hangi diziler var?
Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca nerelidir?
Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Görkem Türkeş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü nerede çekiliyor? Adabeyli Adası Şeref Sözü dizisi çekim yeri
Sadakatsiz dizisinin çekildiği yerler neresi? Sadakatsizin çekildiği konak nerede?
Şeref Sözü dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.