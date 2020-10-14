Sahte içki faciası büyüyor! İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Geçtiğimiz gün İzmir, Kırıkkale, İstanbul ve daha bir çok şehirde meydana gelen sahte içki faciasında bilanço artıyor.

Son olarak megakent İstanbul'da sahte içki tükettikleri için şu ana kadar tespit edilen zehirlenme vakası 49 oldu. Sahte içki tükettiği için hayatını kaybeden kişi sayısı ise İstanbul'da 9' a yükseldi.

Olayların büyümesiyle operasyon için düğmeye basan ekipler şimdiye kadar sahte alkol pazarlayan toplam 52 kişiyi belirledi. Ekipler tarafından üretim yerlerine yapılan baskınlarda toplam 50 kişi suç üstü yapılarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin sahte içki üreten yerlerin ve kişilerin tespiti için çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE GENELİ BİLANÇO 47 ÖLÜ

Öte yandan şimdilik sadece 8 ilde patlak verek sahte içki faciasında hayatını kaybeden kişi sayısı 47 olurken, 50 kişininde hastanelerde tedavi gördüğü , durumlarının ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.