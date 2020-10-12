Sahte içki bu kez Mersin'de can aldı! 5 kişi hayatını kaybetti

İMersin’de sahte alkol nedeniyle ölümler yaşanmaya başladı. İl genelinde son haftada 5 kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin yakınlarından ve hastanelerde yatan vatandaşlardan edinilen bilgilere göre Toroslar ilçesindeki bir tekel büfeye operasyon düzenlendi.

Ana dağıtıcı yakayı ele verdi

Büfede yapılan aramalarda 19 şişe yarım litrelik hazır sahte içki, anason ve etiketler tespit edildi.

Büfeye içti tedarik eden ana dağıtıcıyı da tespit eden ekipler, şahsın adresine ve deposuna baskın yaptı. Düzenlenen operasyonlarda M.F. gözaltın alınırken, yapılan aramalarda 271.5 litre etil alkol, 6 şişe sahte içki ile yapımda kullanılan huni, anason ve kapaklara el konuldu.

8 kişi ölümden döndü

Gözaltına alınan şahsın ifadesiyle kendisinden alkol aldığı belirlenen 8 vatandaşı tespit eden güvenlik güçleri yeni ölümlerin önüne geçti. 19 litrelik sahte alkole el koyan ekipler vatandaşları da bu tür içkiler içmemesi konusunda uyardı.