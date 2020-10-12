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Sahte içki bu kez Mersin'de can aldı! 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir ve Kırıkkale sonrasında şimdi de Mersin'de kaçak içki nedeniyle can kayıpları yaşanmaya başladı. İl genelinde son bir hafta içerisinde 5 kişi hayatını kaybetti.

12 Ekim 2020 Pazartesi 21:44
Sahte içki bu kez Mersin'de can aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
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İMersin’de sahte alkol nedeniyle ölümler yaşanmaya başladı. İl genelinde son haftada 5 kişi yaşamını yitirirken, ölenlerin yakınlarından ve hastanelerde yatan vatandaşlardan edinilen bilgilere göre Toroslar ilçesindeki bir tekel büfeye operasyon düzenlendi.


Büfede yapılan aramalarda 19 şişe yarım litrelik hazır sahte içki, anason ve etiketler tespit edildi.

Ana dağıtıcı yakayı ele verdi

Büfeye içti tedarik eden ana dağıtıcıyı da tespit eden ekipler, şahsın adresine ve deposuna baskın yaptı. Düzenlenen operasyonlarda M.F. gözaltın alınırken, yapılan aramalarda 271.5 litre etil alkol, 6 şişe sahte içki ile yapımda kullanılan huni, anason ve kapaklara el konuldu.

8 kişi ölümden döndü

Gözaltına alınan şahsın ifadesiyle kendisinden alkol aldığı belirlenen 8 vatandaşı tespit eden güvenlik güçleri yeni ölümlerin önüne geçti. 19 litrelik sahte alkole el koyan ekipler vatandaşları da bu tür içkiler içmemesi konusunda uyardı.



Son Güncelleme: 12.10.2020 21:44
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MersinKaçak IçkiSon Dakika
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