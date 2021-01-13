Sahte gelinden herkesi şaşırtan itiraf! “3 yıldır insanları evlilik vaadi ile dolandırdım.”







Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu programda günlerdir Melisay’ın yaptıkları konuşulmaya devam ediyor. Canlı yayına katılan genç kız kendisine yönlendirilen suçlamalara karşı açıklamalarda bulundu. Genç kız âşık olduğu kişi tarafından sonradan bu duruma sürüklendiğini belirtti. Melisay programda itiraf ederek açıklık getirdi. 3 yıldır düzenli bir şekilde farklı insanları kandırarak dolandırdığını belirten Melisay altınları ve paraları eski eşi Emirhan’ın sakladığını söyledi.



