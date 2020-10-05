Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonluk vurgun

Muğla polis ekiplerinin sayesinde keşfedilen, kurdukları sahte arkadaşlık sitesi sayesinde toplamda ayda 1 milyon lira kazanan dolandırıcı çetesi yapılan bir operasyon ile emniyet ekiplerince çete çökertildi. İstanbul’da faaliyette oldukları belirlenen bir villaya düzenlenen baskın sonucunda 6 kişi tutuklandı.

170 BİN LİRA KAPTIRDI, ŞİKÂYETTE BULUNDU

Bodrum’da yaşayan bir vatandaş sahte bir arkadaşlık sitesine 170 bin lira kaptırınca soluğu polis karakolunda aldı. Şikâyette bulunan dolandırılan adam şikâyetinin ardından polis ekipleri yapılan şikayet üzerine alayı araştırmaya başladı. Geniş çaplı araştırma yapan polisler sonunda kurulu olan sahte arkadaşlık sitesinin yöneticilerine ulaştı.

İSTANBUL'DA VİLLAYA BASKIN: 6 GÖZALTI

Gerçekleştirilen operasyon ile teknik takip sonucu yılan operasyon ile İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir villaya operasyon düzenleyerek villada bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda cep telefonları, simkartlar, bilgisayar, nakitpara ve ruhsatsız silahlar elde edildi.Türkiye’de yüzlerce kişiyi dolandıran sahte arkadaşlık sitesi çetesi üyeleri birçok insanı mağdur etti.



