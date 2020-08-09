Şahinbey Belediyesi Hediye Ayakkabı Uygulamasında Korona Virüs Önlemleri

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ayakkabı dağıtımları bu yıl da korona virüs önlemleri çerçevesinde yapılacak. Şahinbey Belediyesi tarafından her sene öğrencilere kane ödülü olarak ayakkabı dağıtımı yapılmaktadır. Kane hediyesi olarak ayakkabı dağıtan belediye, bu şekilde öğrencileri ödüllendirmektedir.
Korona tedbirleri uygulanacak
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs sürecinde sıkı önlemler çerçevesinde ayakkabı dağıtımlarını gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. Gençlerin herhangi bir zarar görmesini istemediklerini belirten Tahmazoğlu, bu neticede randevu sistemi ile yoğunluğu azaltarak 24 farklı merkezde ayakkabıları öğrencilere teslim edeceklerini duyurdu.