Şahinbey Belediyesi Hediye Ayakkabı Uygulamasında Korona Virüs Önlemleri

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ayakkabı dağıtımları bu yıl da korona virüs önlemleri çerçevesinde yapılacak. Şahinbey Belediyesi tarafından her sene öğrencilere kane ödülü olarak ayakkabı dağıtımı yapılmaktadır. Kane hediyesi olarak ayakkabı dağıtan belediye, bu şekilde öğrencileri ödüllendirmektedir.

Korona tedbirleri uygulanacak

Şahinbey’de bulunan 24 merkezde dağıtımı gerçekleştirilen ayakkabılar öğrencilere kane hediyesi olarak verilmekteydi. Pandemi süreci ile birlikte yoğunluk yaşanmamasını isteyen belediye yönetimi bu yıl gerçekleştirilecek ayakkabı dağıtımlarını randevulu şekilde yapmaya karar verdi. Spor ayakkabı hediyesini almak isteyen gençler Şahinbey Belediyesi resmi intenet sitesine girerek başvuru oluşturacak. Başvuru oluşturan öğrencilere kolayca randevu verilerek en kısa zamanda ayakkabılarını alabilecekleri merkezler iletilecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs sürecinde sıkı önlemler çerçevesinde ayakkabı dağıtımlarını gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. Gençlerin herhangi bir zarar görmesini istemediklerini belirten Tahmazoğlu, bu neticede randevu sistemi ile yoğunluğu azaltarak 24 farklı merkezde ayakkabıları öğrencilere teslim edeceklerini duyurdu.