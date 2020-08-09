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Şahinbey Belediyesi Hediye Ayakkabı Uygulamasında Korona Virüs Önlemleri

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan hediye ayakkabılar bu sene randevu sistemi ile dağıtılacak. Pandemi sürecinde tedbir alan belediye, yoğunluk olmaması adına öğrencilere hediyelerini randevu saatlerinde teslim edecek.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:05
Şahinbey Belediyesi Hediye Ayakkabı Uygulamasında Korona Virüs Önlemleri
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ayakkabı dağıtımları bu yıl da korona virüs önlemleri çerçevesinde yapılacak. Şahinbey Belediyesi tarafından her sene öğrencilere kane ödülü olarak ayakkabı dağıtımı yapılmaktadır. Kane hediyesi olarak ayakkabı dağıtan belediye, bu şekilde öğrencileri ödüllendirmektedir.


Şahinbey’de bulunan 24 merkezde dağıtımı gerçekleştirilen ayakkabılar öğrencilere kane hediyesi olarak verilmekteydi. Pandemi süreci ile birlikte yoğunluk yaşanmamasını isteyen belediye yönetimi bu yıl gerçekleştirilecek ayakkabı dağıtımlarını randevulu şekilde yapmaya karar verdi. Spor ayakkabı hediyesini almak isteyen gençler Şahinbey Belediyesi resmi intenet sitesine girerek başvuru oluşturacak. Başvuru oluşturan öğrencilere kolayca randevu verilerek en kısa zamanda ayakkabılarını alabilecekleri merkezler iletilecek.

Korona tedbirleri uygulanacak

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüs sürecinde sıkı önlemler çerçevesinde ayakkabı dağıtımlarını gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. Gençlerin herhangi bir zarar görmesini istemediklerini belirten Tahmazoğlu, bu neticede randevu sistemi ile yoğunluğu azaltarak 24 farklı merkezde ayakkabıları öğrencilere teslim edeceklerini duyurdu.



Son Güncelleme: 09.08.2020 17:05
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Anahtar Kelimeler:
AyakkabıŞahinbeyHediye
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