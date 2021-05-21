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Sahil Rüzgarı Operasyonu ile 8 ilde 171 suç örgütlerinin peşine düşüldü!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KOM Daire Başkanlığının koordinasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar 8 ilde eşzamanlı olarak başlatıldı. Operasyon kapsamında 171 şüphelinin peşine düşüldüğü bildirildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:05
Sahil Rüzgarı Operasyonu ile 8 ilde 171 suç örgütlerinin peşine düşüldü!
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Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele'ye bağlı ekipler İstanbul merkez olmak üzere 8 ayrı ilde bir operasyon başlatma kararı aldı. Antalya, Mersin, Muğla'nın yanı sıra Balıkesir, Aydın, İzmir ve Adana'da eş zamanlı olarak başlatılan 'Sahil Rüzgarı' operasyonunda 171 kişinin peşine düşüldü.

Sabah saat 06.00'da belirlenen illerdeki adreslerde eş zamanlı başlatılan operasyona çok sayıda ekip destek verirken bir çok kişinin de operasyonlara gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü bildirildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında İstanbul'daki bir çok çok ilçede yapılan baskınlarda yabancı uyruklu iş insanlarından zorla para alan ve vermeyenlerin işyerlerine zorla girerek yağma yaptıkları öne sürülen Kemal C. ile yanında çalışan adamlarının yakalandığı ve bu kişilerin başka suç örgütlerine de silah gönderdikleri tespit edildi. Aralarında kadınlarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı Beşiktaş ve Sultangazi ilçelerinde evlere giren özel harekat ekipleri evlerde detaylı aramalar yaptı. Yakalanan şüphelilerin de sağlık kontrollerinin yapıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:05
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Sahil Rüzgarı Operasyonu8 Ilde Operasyon171 şüpheliSuç örgütü Operasyonu
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