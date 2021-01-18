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Sağlıkçılara "Rüşvetçi" dedi, "Haddini Bil!" karşılığı aldı!

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan sağlık çalışanları için “Rüşvetçi” ithamında bulundu. Alan’ın bu ithamına Ankara Tabip Odası, “Kamuoyunun yalan beyanla yönlendirererk sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Murat Alan haddini bil’” diyerek tepki gösterdi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:55
Sağlıkçılara
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Akit TV’de yayınlanan bir programda, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan sağlıkçılar tarafından tepki gösterilecek ifadeler kullandı. Söylemlerinde 6 bin liradan az maaşı olan hemşire bulunmadığına yer veren Alan, sağlıkçıların devamlı “özlük hakları” sorunlarından şikayet etmelerinden yakındı.

Alan konuşmasında, sağlıkçıların yaşanan kriz ortamlarında özlük hakları gibi konulara değinmemeleri gerektiğinin savunurken, “Afrin’e ordumuz gideceği zaman subaylarımızın bizim özlük haklarımızı verin demesi gibi. Yahu biz bunu mu konuşuyoruz? TSK’nın oraya nasıl gireceğini konuşacağız, yoksa sizin özlük hakları konusunu mu? Bu ne biliyor musunuz? “Rüşvetimi ver susayım” mantığı gibi bir şey” ifadesini kullandı.

Bu ifadelerin ardından ATO, RTÜK ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve davet edip sosyal medya hesabı üzerinden; “Covıd-19 pandemisine karşı özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına “rüşvetçi” karalamasında bulunan, kamuoyunu yalan beyan ile yönlendirerek sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Haddini Bil!

Yüzlerce sağlık çalışanını Covid-19 pandemisi nedeni ile kaybettiğimiz bir dönemde bu sözler kabul edilemez! Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca ve RTÜK’ü göreve davet ediyoruz! Bizler; sağlık çalışanları olarak lütuf değil, hakkımızı istiyoruz!” açıklamasını yaptı.



Son Güncelleme: 18.01.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
MuratalanRüşvetçiHaddinibil
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