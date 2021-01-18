Sağlıkçılara

Akit TV’de yayınlanan bir programda, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan sağlıkçılar tarafından tepki gösterilecek ifadeler kullandı. Söylemlerinde 6 bin liradan az maaşı olan hemşire bulunmadığına yer veren Alan, sağlıkçıların devamlı “özlük hakları” sorunlarından şikayet etmelerinden yakındı.
Bu ifadelerin ardından ATO, RTÜK ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve davet edip sosyal medya hesabı üzerinden; “Covıd-19 pandemisine karşı özveri ile mücadele eden sağlık çalışanlarına “rüşvetçi” karalamasında bulunan, kamuoyunu yalan beyan ile yönlendirerek sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Haddini Bil!
Yüzlerce sağlık çalışanını Covid-19 pandemisi nedeni ile kaybettiğimiz bir dönemde bu sözler kabul edilemez! Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca ve RTÜK’ü göreve davet ediyoruz! Bizler; sağlık çalışanları olarak lütuf değil, hakkımızı istiyoruz!” açıklamasını yaptı.