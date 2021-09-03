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Sağlık verisi paylaşımları ticari sır kapsamında sayılıyor!

Kişilerin, hem doğrudan hem de dolaylı olarak tanınmasına imkan sağlayan ve bu şekilde kişinin sağlık hizmeti sunucularına verdikleri sağlık bilgilerinin açığa çıkarılması artık suç kapsamında sayılıyor. Sağlık verisi paylaşımının, 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu' kapsamında olduğu açıklandı.

03 Eylül 2021 Cuma 14:17
Sağlık verisi paylaşımları ticari sır kapsamında sayılıyor!
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kanun tasarılarında yer alan maddelere göre sağlık verisi sahibinin noterden onaylı bir muvafakat belgesi olmadan verilerinin gerçek yada tüzel kişilerle paylaşılamıyor.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında olan bu verilerin kamu idarelerinde belirlenen yasalarla birlikte kendilerine verilecek görevleri yapabilmeleri için kamu yönetimin ihtiyaç duyduğu sağlık verileri ticari sır niteliğinde paylaşılabilme hakkında sahip olabiliyorlar. Kamu idareleri, kişisel sağlık verilerini anonim haline getirerek ticari sır niteliğine alınan verileri ücretsiz paylaşabiliyor yada gerekçesini açıklayarak veri talepleri reddedilebiliyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde ise kişinin test sonucunun pozitif çıktığı, karantina sürecine girdiği ve semptom gösterdiği yönündeki bilgilerde sağlık verisi olarak kabul ediliyor. Bu durumda işverenler çalışanlarına ait koronavirüs verilerini işlediği durumlarda çalışanlarından açık rıza olurunu almakla zorunlu tutuluyor. 

Diğer taraftan, koronavirüs semptomu gösteren kişinin de bu durumunu işyeri hekimine bildirmekle hükümlü olduğu belirtilirken vaka tespitlerinde yapılan duyuruda vaka sahibinin adının doğrudan açıklanmaması ve açıklamanın kişinin kim olduğunu belli etmeyecek şekilde yapılması gerektiği ifade ediliyor.


Son Güncelleme: 03.09.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık VerileriKişisel Verileri Koruma KanunuTicari Sır
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