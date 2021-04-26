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Sağlık Ocakları hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Aile Hekimlikleri kaça kadar açık? Sağlık ocağı çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasaklarından dolayı vatandaşlarımız sağlık ocaklarının kaçta açılıp kaçta kapandığını merak etmeye başladı. 2021 aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği merkezleri çalışma saatleri belli oldu. Vatandaşlarımız sağlık ocaklarının hafta sonu açık olup olmadığını merak ediyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:03
Sağlık Ocakları hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Aile Hekimlikleri kaça kadar açık? Sağlık ocağı çalışma saatleri
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Sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı birçok kuruma çalışma saati zorunluluğu geldi. Aile hekimine gitmek isteyen vatandaşlarımız sağlık ocaklarının saat kaçta açıldığını ve saat kaçta kapandığını merak etmeye başladı. Koronavirüs salgınından dolayı birçok kurumda çalışma saatleri değişmişti. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı vatandaşlarımız sağlık ocaklarının kaçta açılıp kaçta kapandığını merak etmeye başladı. 2021 aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği merkezleri çalışma saatleri belli oldu. Vatandaşlarımız sağlık ocaklarının hafta sonu açık olup olmadığını merak ediyor.

2021 Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri

Rahatsızlığı olan ve sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlarımız kendi bulundukları il ve ilçelerdeki sağlık ocaklarını kaçta açılıp kapandığını merak etmeye başladı. Bu haberimizde 2021 sağlık Ocağı çalışma saatlerini sizler için araştırdık ve duyurduk. Yaşadığınız yerdeki sağlık ocağının kaçta açılıp kapandığını öğrenmek istiyorsanız telefon üzerinden irtibat kurarak detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Her mahallede ve ilçedeki sağlık ocağı telefon numarası birbirinden farklıdır.

2021 sağlık Ocağı çalışma saatlerine bakacak olursak tüm Türkiye genelinde sağlık ocakları sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sağlık ocakları öğlen tatilini 12:00 ve 13:00 saatleri arasında yapıyor. Sağlık Ocağı çalışma saatleri tüm Türkiye geneli de aynıdır. Doktorların ve bazı bölgelerin farklı uygulamalarından dolayı bazı yerlerde farklılık gösterebilir. Ayrıca aile hekimi sorgulamak istiyorsanız e-Devlet sistemine girerek aile hekiminizi öğrenebilirsiniz.




Son Güncelleme: 26.04.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık OcağıÇalışma Saatleri
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