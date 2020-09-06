Sağlık çalışanlarına müjde! 3 ay ek ödeme yapılacak

Korona-virüs salgını ile birlikte iş yükü artan ve sürekli risk altında çalışan sağlık personeline Sağlık Bakanlığı tarafından müjde verildi.Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan tüm sağlık personeline 1 Ağustos tarihinden itibaren 3 ay boyunca ek ödeme yapacağını belirtti.Yapılacak olan ek ödemenin miktarı henüz ayarlanmadı. Ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde ayarlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; çalışan aile hekimlerine 3 ay boyunca net 3 bin TL ek ödeme yapılması düşünülürken. Aile sağlığı çalışanlarına ise 850 TL ek ödeme yapılması kararı alındı.

Sağlık çalışanları için planlanan bu müjdeyi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Ayrıca Bulaşıcı ve salgın bir hastalığa yakalanan sağlık personelinin çalışmadığı günlerinde mesai içi olarak sayılacağını da belirtti.