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Sağlık çalışanlarına müjde! 3 ay ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık personeline 3 ay süre ile ek ödeme yapılacağını belirtti. Yapılacak ek ödemenin kapsamını ve oranının bakan belirleyecek.Virüse yakalanan personel ise çalışmadığı günlerin ücreti kesilmeyecek

06 Eylül 2020 Pazar 02:04
Sağlık çalışanlarına müjde! 3 ay ek ödeme yapılacak
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Korona-virüs salgını ile birlikte iş yükü artan ve sürekli risk altında çalışan sağlık personeline Sağlık Bakanlığı tarafından müjde verildi.Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan tüm sağlık personeline 1 Ağustos tarihinden itibaren 3 ay boyunca ek ödeme yapacağını belirtti.Yapılacak olan ek ödemenin miktarı henüz ayarlanmadı. Ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde ayarlanacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; çalışan aile hekimlerine 3 ay boyunca net 3 bin TL ek ödeme yapılması düşünülürken. Aile sağlığı çalışanlarına ise 850 TL ek ödeme yapılması kararı alındı.

Sağlık çalışanları için planlanan bu müjdeyi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Ayrıca Bulaşıcı ve salgın bir hastalığa yakalanan sağlık personelinin çalışmadığı günlerinde mesai içi olarak sayılacağını da belirtti.



Son Güncelleme: 06.09.2020 02:04
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıEk ödeme
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