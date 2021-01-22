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Sağlık çalışanları karlı yolları aşarak, yaşlı vatandaşları aşılıyor

Koronavirüs salgını kapsamında aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üstü vatandaşlara da aşılama yapılmaya başlandı. Bitlis’te aşılama için vatandaşların evlerine giden sağlık çalışanları, karlı yolları aşıyor.

22 Ocak 2021 Cuma 22:38
Sağlık çalışanları karlı yolları aşarak, yaşlı vatandaşları aşılıyor
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Çin’den gelen koronavirüs aşısı, sağlık çalışanlarının ardından yaşlı vatandaşlara da uygulanmaya başlandı. İlk olarak 90 yaş ve üstüne uygulanan aşı, 85 yaş ve üstüne de uygulanmaya başladı. Mobil sağlık ekipleri, vatandaşların evlerine giderek koronavirüs aşısı yapıyorlar.

Kış mevsiminde olduğumuz için bu durum sağlık çalışanlarına zorlu anlar yaşatıyor. Bitlis’te aşı yapmak için vatandaşın evine giden sağlık çalışanları, karlı yolları aşmak zorunda kaldı. Yolların kar sebebiyle kapalı olmasından dolayı zorlanan sağlık çalışanları, yürüyerek vatandaşların evlerine ulaştı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıSağlıkBitlis
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