Sağlık çalışanına bir şiddet skandalı daha! Çapa'da maske uyarısında bulunan hasta bakıcı darp edildi

Türkiye’de koronavirüs sürecinde hayatını ortaya koyan sağlık çalışanları aynı zamanda şiddete karşı da mücadele etmek zorunda kalıyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde maske takması konusunda uyarılan kişi sağlık personelini darp etti.

Hasta bakıcı ameliyatta

Sabah saatlerindeki olayda, sağlık personeli maskesini takmayan kişiyi uyardı. Personelin uyarısına sinirlenen kişi ve sağlık görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinden sonra maskesiz hastaneye giren kişi, hasta bakıcıyı darp etti. Şüpheli, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının tedavisi ise halen sürüyor.