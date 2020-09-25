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Sağlık çalışanına bir şiddet skandalı daha! Çapa'da maske uyarısında bulunan hasta bakıcı darp edildi

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesiz giren bir kişiyi uyaran hasta bakıcı darp edildi. Gözünden yaralanan sağlık çalışanı ameliyata alınırken, şüpheli polis merkezine götürüldü.

25 Eylül 2020 Cuma 18:56
Sağlık çalışanına bir şiddet skandalı daha! Çapa'da maske uyarısında bulunan hasta bakıcı darp edildi
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Türkiye’de koronavirüs sürecinde hayatını ortaya koyan sağlık çalışanları aynı zamanda şiddete karşı da mücadele etmek zorunda kalıyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde maske takması konusunda uyarılan kişi sağlık personelini darp etti. 


Sabah saatlerindeki olayda, sağlık personeli maskesini takmayan kişiyi uyardı. Personelin uyarısına sinirlenen kişi ve sağlık görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Hasta bakıcı ameliyatta

Tartışmanın büyümesinden sonra maskesiz hastaneye giren kişi, hasta bakıcıyı darp etti. Şüpheli, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının tedavisi ise halen sürüyor.



Son Güncelleme: 25.09.2020 18:56
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ÇapaSon DakikaSağlık PersoneliŞiddet
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