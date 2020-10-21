Sağlık Bakanlığından 'grip aşısı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında'Grip Aşısı 'için açıklamam geldi.Sağlık Bakanlığı, planlanan grip (influenza) aşılarının temin edilmesi ve kullanımına ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığından tartışmalı olan Grip Aşısı için açıklamada bulundu.Yapmış olduğu açıklamada geçen senelere oranla daha fazla influenza aşısı temin edilmesi üzerine iletişime geçildiği ancak üretilen aşının tüm dünyada sınırlı bir üretim kapasitesi olduğu için belirli aralıklarla temin edileceği bildirildi.

Belirlenen risk gruplarına göre ağırlık derecesine göre kademeli olarak aşının uygulanacağı öngörülüyor.

Vatandaşlar e-Nabız üzerinden risk durumlarını öğrenebilecekler. Almak istenilen Grip aşısının sadece REÇETEM Sistemi üzerinden yazılacağı bildirilirken kesinlikle el ile yazılan reçetelerin geçerli olmayacağı eklendi.

Grip aşılarının sadece serbest eczanelerce temin edileceği ve Eczanenin de Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile ilaç takip sisteminden aşının temin edileceği söylendi.