Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli aşı uyarısı! Dikkat dolandırılmayın!

Gün geçtikçe dolandırıcılarda taktiklerine bir yenisini ekliyor. Son olarak vatandaşlara gönderilen aşı sıranız geldi mesajlarıyla kişileri dolandırılma ihbarları arttı.

Harekete geçen Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.

İÇERİĞE TIKLAMAYIN

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede 'aşı sıranız gelmiştir' mesajlarına ilişkin dolandırıcılık mesajları olduğu ve bu içerikteki bağlantılara tıklanmaması vurgulandı. Mesajlar ile gönderilen bağlantılara tıklayan kişilerin kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği vurgulandı. Bu tip mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve içeriğe tıklanmaması istendi.

AŞI SIRANIZI ÖĞRENMEK E-NABIZ YADA SMS KULLANIN

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada vatandaşların aşı sıralarını öğrenmek için E-nabız sistemine kendi bilgileriyle giriş yaparak, aşı menüsünden sıraları kontrol edebilecekleri ifade edildi. E-nabız sistemini kullanmak istemeyen kişilerin 2023'e T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini mesaj atarak sıralarını öğrenebilecekleri vurgulandı