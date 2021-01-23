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Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli aşı uyarısı! Dikkat dolandırılmayın!

Aşı dolandırıcılığına karşı Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli uyarı geldi. Bakanlık vatandaşlara gönderilen 'aşı sıranız geldi' içerikli dolandırıcılık mesajına itibar edilmemesini istedi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:49
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli aşı uyarısı! Dikkat dolandırılmayın!
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Gün geçtikçe dolandırıcılarda taktiklerine bir yenisini ekliyor. Son olarak vatandaşlara gönderilen aşı sıranız geldi mesajlarıyla kişileri dolandırılma ihbarları arttı.

Harekete geçen Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.

İÇERİĞE TIKLAMAYIN

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede 'aşı sıranız gelmiştir' mesajlarına ilişkin dolandırıcılık mesajları olduğu ve bu içerikteki bağlantılara tıklanmaması vurgulandı. Mesajlar ile gönderilen bağlantılara tıklayan kişilerin kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği vurgulandı. Bu tip mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve içeriğe tıklanmaması istendi.

AŞI SIRANIZI ÖĞRENMEK E-NABIZ YADA SMS KULLANIN

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada vatandaşların aşı sıralarını öğrenmek için E-nabız sistemine kendi bilgileriyle giriş yaparak, aşı menüsünden sıraları kontrol edebilecekleri ifade edildi. E-nabız sistemini kullanmak istemeyen kişilerin 2023'e T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini  mesaj atarak sıralarını öğrenebilecekleri vurgulandı

 

 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:49
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Anahtar Kelimeler:
Aşı DolandırıcılarıAşı Sıranız Geldi
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