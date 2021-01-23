Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli aşı uyarısı! Dikkat dolandırılmayın!

Gün geçtikçe dolandırıcılarda taktiklerine bir yenisini ekliyor. Son olarak vatandaşlara gönderilen aşı sıranız geldi mesajlarıyla kişileri dolandırılma ihbarları arttı.
Harekete geçen Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.
İÇERİĞE TIKLAMAYIN
Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede 'aşı sıranız gelmiştir' mesajlarına ilişkin dolandırıcılık mesajları olduğu ve bu içerikteki bağlantılara tıklanmaması vurgulandı. Mesajlar ile gönderilen bağlantılara tıklayan kişilerin kişisel bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği vurgulandı. Bu tip mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi ve içeriğe tıklanmaması istendi.
AŞI SIRANIZI ÖĞRENMEK E-NABIZ YADA SMS KULLANIN
Son Güncelleme: 23.01.2021 18:49