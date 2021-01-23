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Sağlık Bakanlığı'ndan aşı dolandırıcılığı uyarısı yaptı

Sağlık Bakanlığı, birçok kişiye gönderilen sahte 'aşı sıranız geldi' kısa mesajına vatandaşların inanmaması ve mesajda bulunan linke tıklanmaması uyarısında bulundu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:36
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı dolandırıcılığı uyarısı yaptı
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Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada bakanlık tarafından gönderilmiş gibi görünen ‘aşı sıranız geldi’ içeriğinde olan sahte SMS’in vatandaşları dolandırma amacı olduğunu tespit ederek mesajda yer alan linke tıklanmaması gerektiğini duyurdu.

Aşı sırası e-Nabız’dan öğreniliyor

Dolandırıcıların yeni tuzağı olan aşı mesajı ile ilgili bakanlık uyarıda bulundu. Aşı sırasını öğrenmek isteyen vatandaşların bu mesajlara inanmamaları aşı sıralarının e-Nabız aracılığı ile öğrenilebileceği duyuruldu. Ayrıca aşı sırasının SMS ile öğrenmekte mümkün, ‘Aşı’ yazarak arasında boşluk bırakıp sırası ile T.C kimlik numarası ve T.C kimlik seri numarasının son dört hanesini 2023’e kısa mesaj gönderilerek öğrenilebileceği açıklandı.



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAşıSMS
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