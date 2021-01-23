Sağlık Bakanlığı'ndan aşı dolandırıcılığı uyarısı yaptı

Aşı sırası e-Nabız’dan öğreniliyor
Dolandırıcıların yeni tuzağı olan aşı mesajı ile ilgili bakanlık uyarıda bulundu. Aşı sırasını öğrenmek isteyen vatandaşların bu mesajlara inanmamaları aşı sıralarının e-Nabız aracılığı ile öğrenilebileceği duyuruldu. Ayrıca aşı sırasının SMS ile öğrenmekte mümkün, ‘Aşı’ yazarak arasında boşluk bırakıp sırası ile T.C kimlik numarası ve T.C kimlik seri numarasının son dört hanesini 2023’e kısa mesaj gönderilerek öğrenilebileceği açıklandı.
Son Güncelleme: 23.01.2021 18:36