Sağlık Bakanlığı'dan son dakika genelgesi! Yıllık izinler durduruldu ve istifa yasağı geldi

Yaklaşık 8 aydan bu yana yaşanan koronavirüs salgın hastalığı ile mücadelede en ön safta kahramanca savaşan sağlık personelini yakından ilgillendiren bir genelge Sağlık bakanlığı tarafından yayımlandı.

Vaka sayılarının beklenenin çok üzeride çıkması sonucu Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı ve Bakan Fahrettin Koca imzalı son dakika genelgesi tüm Valiliklere gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzalığı genelgeye göre Sağlık çalışanlarının tüm yıllık izinleri durduruldu ve ikinci bir emre kadar tüm personelin istifasının kabul edilmeyeceği açıklandı.

Öte yandan genelgede Emekli olmak isteyenler için ise, yaş haddi ve malulen hariç emeklilik işlemi tesis edilemeyeceği bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.