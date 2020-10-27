İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Sağlık Bakanlığı'dan son dakika genelgesi! Yıllık izinler durduruldu ve istifa yasağı geldi

Yaşanan koronavirüs salgın hastalığında kahramanca en ön safta savaşan sağlık personeli için önemli bir genelge yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre tüm yıllık izinler durduruldu ve personele istif yasağı geldi.

27 Ekim 2020 Salı 22:29
Sağlık Bakanlığı'dan son dakika genelgesi! Yıllık izinler durduruldu ve istifa yasağı geldi
Takip Et:

Yaklaşık 8 aydan bu yana yaşanan koronavirüs salgın hastalığı ile mücadelede en ön safta kahramanca savaşan sağlık personelini yakından ilgillendiren bir genelge Sağlık bakanlığı tarafından yayımlandı.

Vaka sayılarının beklenenin çok üzeride çıkması sonucu Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı ve Bakan Fahrettin Koca imzalı son dakika genelgesi tüm Valiliklere gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzalığı genelgeye göre Sağlık çalışanlarının tüm yıllık izinleri durduruldu ve ikinci bir emre kadar tüm personelin istifasının kabul edilmeyeceği açıklandı. 


Öte yandan genelgede Emekli olmak isteyenler için ise, yaş haddi ve malulen hariç emeklilik işlemi tesis edilemeyeceği bilgisi de paylaşıldı.

Ayrıca Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 22:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı GenelgeTüm Izinler DurdurulduSağlıkçılara Istifa Yasağı Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca 27 ekim vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca 27 ekim vaka sayılarını açıkladı
Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı
Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı
Bursa'da kovalamaca sonucu yakalandı, el bombası çıktı
Bursa'da kovalamaca sonucu yakalandı, el bombası çıktı
Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi
Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi
İntihar eden gencin ailesi sağlıkçılara ve polise saldırdı: 20 gözaltı
İntihar eden gencin ailesi sağlıkçılara ve polise saldırdı: 20 gözaltı
İzmir'de sahte alkol bilançosu artıyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi
İzmir'de sahte alkol bilançosu artıyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi

Popüler Haberler

Savaşçı dizisi yeni sezon tanıtımı fragmanı yayınlandı! Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Maske cezaları silinecek mi?
En güzel resimli Mevlid Kandili mesajları 2020
29 Ekim toplu taşıma otobüsleri bedava mı? Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollarda indirim var mı?
a Haber'de Barış Keskin neden yok, neden ayrıldı?
28, 29 Ekim tarihinde kargolar açık mı?
Akbank Personel alımı şartları nelerdir? Başvuru koşulları nelerdir?
Garanti BBVA Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet Kanatlarımız 29 ekim videosu
Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamında oynayan Atatürk'e benzeyen kişi kimdir? Mustafa Preşeva hakkında bilgiler
En Şık Benim yarışması neden bitti, neden yayından kaldırıldı?
BİLSEM 2. aşama nedir? BİLSEM 2. aşama sınavlarına nasıl hazırlanılır?
Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsten öldü? Virüsün bulaştığı insan sayısı tablosu
Oy pusulasının fotoğrafını paylaşmak yasal mı? Oy pusulası fotoğrafı paylaşmanın cezası nedir?
Çarkıfelek yarışması 18 Ağustos 2020 Salı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
27 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kırmızı Oda dizisi Akif'in ablası Piraye kimdir? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
İstenmeyen numaradan çağrı ve sms almayı nasıl engelleyebiliriz? 2020
e-Nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır? Kimlere aşı yapılacak?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.