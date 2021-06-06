Sağlık Bakanlığı toplam uygulanan aşı miktarını açıkladı!

Koronavirüsle mücadelenin aşılama süreci ile devam ettiği süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda merak edilmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalarda Türkiye’de kullanılan aşıların ilk ve ikinci dozlarının uygulanma miktarları araştırılıyor.

Büyükşehirlerde aşılama daha yüksek

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda 19.45 itibari ile Türkiye’de 30 milyon 139 bin 577 doz uygulandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamalarında İstanbul’da 4 milyon 969 bin 853 olarak açılanırken Ankara 2 milyon 511 bin 487, İzmir’de ise 2 milyon 63 bin 987 olmak üzere 2 doz aşının yapıldığı açıklandı.