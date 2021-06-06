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Sağlık Bakanlığı toplam uygulanan aşı miktarını açıkladı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında toplam uygulanan aşı miktarı güncellendi. Açıklamalarda büyük şehirlerde aşılamanın hızlandığı belirtilirken toplam aşı miktarının 30 milyonu aştığı belirtildi.

06 Haziran 2021 Pazar 22:24
Sağlık Bakanlığı toplam uygulanan aşı miktarını açıkladı!
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Koronavirüsle mücadelenin aşılama süreci ile devam ettiği süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda merak edilmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalarda Türkiye’de kullanılan aşıların ilk ve ikinci dozlarının uygulanma miktarları araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda 19.45 itibari ile Türkiye’de 30 milyon 139 bin 577 doz uygulandığı açıklandı.

Büyükşehirlerde aşılama daha yüksek

Sağlık Bakanlığı açıklamalarında İstanbul’da 4 milyon 969 bin 853 olarak açılanırken Ankara 2 milyon 511 bin 487, İzmir’de ise 2 milyon 63 bin 987 olmak üzere 2 doz aşının yapıldığı açıklandı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 22:24
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Sağlık Bakanlığı Aşı Uygulama Miktarını AçıkladıTürkiyede Aşılama 30 Milyonu Aştı
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