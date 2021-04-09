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Sağlık Bakanlığı 9 Nisan koronavirüs tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu. Son 24 saat içinde 55 bin 791 kişide vaka tespit edilirken, 253 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

09 Nisan 2021 Cuma 20:39
Sağlık Bakanlığı 9 Nisan koronavirüs tablosunu duyurdu
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Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce Bakanlığın resmi intenet sitesinde duyurdu.

Vaka sayısı 55 binin üzerinde

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün Türkiye genelinde 305 bini aşkın kişiye vaka testi yapıldı ve sonuç olarak 55 bin 791 kişi pozitif çıktı.

Pozitif çıkan 2 bin 408 kişi ise tedavileri için hastanelere yatırıldı.

253 kişi hayatını kaybetti

Hastalık sebebiyle can kayıplarımız bugün de devam etti ve son 24 saat içinde 253 kişi hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 33 bin 454 olarak kayıtlara geçti.

Son açıklanan rakamlar ile birlikte ülke genelinde yapılan toplam test sayısı 41 milyona yaklaşırken, 3 milyon 745 binden fazla kişide korona virüs vakası tespit edildi.

9 NİSAN 2021 KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU




Son Güncelleme: 09.04.2021 20:39
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Anahtar Kelimeler:
9 NisanKorona Virüs Vaka Sayısı
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