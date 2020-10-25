Sağlık Bakanlığı 25 Ekim vaka sayılarını paylaştı!

Koronavirüs salgın hastalığı ülke gündeminde ki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı 25 ekim tarihli güncel koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Bakanlığın duyurmuş olduğu resmi verilere göre 25 ekim tarihinde sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda yapılan kovid 19 test sayısı 112 bin 215 kişi olurken, bu testlerden 2 bin 17'sinin sonucu pozitif çıktı. Toplam test sayısı 13 milyon 217 bini geçti ve hastalığa yakalanan toplam kişi sayısı 361 bin 801 oldu. (iyileşenlerle birlikte)

Bugün hastalığa karşı yaşam savaşını kaybeden kişi sayısı 72 oldu ve toplam vefat sayısı 9 bin 799'a ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu açıklamada ağır hasta ve aktif hasta sayısının artışına dikkat çekti. Hastalığa karşı tedbirli olunması çağrısını yineledi.

25 EKİM GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU