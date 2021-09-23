Sağlık Bakanı uyardı! Hamileler Covid - 19 aşısı yaptırmalı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından kamera karşısına geçti ve bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan basın toplantısında hamilelere yönelik olarak birtakım uyarılarda bulundu. Covid – 19 salgını süresince hamile olan kadınların bu hastalığa yakalanma hızlarının artış gösterdiğini söyleyen Koca anne adaylarının hiçbir şekilde tereddüt yaşamadan Covid – 19 aşısı yapmaları gerektirdiğini söyledi. Yapılan bilim kurulu toplantısının bitmesi ile birlikte yazılı olarak da bir açıklamada bulunan Bakan Koca, aşının önemine dair vurgularda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayati önem taşıyan uyarılarda bulundu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayati önem taşıyan uyarılarda bulundu! Bakan Koca, Covid – 19 aşısının yaygın hale gelmesi ile beraber okulların bu dönem içerisinde açık kalması konusunda son derece ısrarlı bir tutum sergileyeceklerini belirtti. Açıklamalarına devam eden Koca, Covid – 19 salgını seyrinde ki tehdit edici olan bütün unsurları da belirterek Covid – 19 aşı programını değerlendirme içerisine aldıklarını belirtti. Son 3 haftayı içinde barındıran dönem devakalarında ki sayıların giderek artış göstermesinden dolayı herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti. Koronavirüs salgının ülkemizde baş gösterdiği günden itibaren hastalık kapan kişilerin en az 3 kişiye daha bu hastalığı bulaştırdığını ve bu durumunda kontrol altına alınmasının çok güç bir durum olduğunu söyledi.

Covid – 19 salgınının önünde bulunan tek engelin ise aşı olduğunu dile getiren Fahrettin Koca ne yazık ki bu duruma karşın Koronavirüs vaka sayılarında ve kaybedilen vatandaşlarımızın oranlarında da artışlar meydana geldiğini belirtti. Aynı zamanda Koronavirüs salgınına karşı alınmakta olan bütün tedbir kurallarına uymak konusunda vatandaşlarımızın gevşeklik gösterdiğini ve bu salgın sürecinin sadece aşı olarak engellenebileceğini ifade etti.

Koronavirüs aşısının belli bir etki gücünde olduğunu söyleyerek bu sürecin bir zaman dilimi olduğunu da sözlerine ekledi. Aynı zamanda, aşı olmayan vatandaşların Covid – 19 virüs dolaşımına maruz kaldıkların ve bu durumun da ülkemizde kısır bir döngü şeklinde devam ettiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşların da Covid – 19 aşısı olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle de anne adayı olan vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Koca, Koronavirüs vaka sayılarının içinde hamile kadınların da bulunduğunu ve bu vatandaşlarımızın aşı konusunda hiçbir şekilde herhangi bir tereddüt yaşamadan Koronavirüs aşılarını yaptırmaları gerektiği uyarısında bulundu.