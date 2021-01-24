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Sağlık Bakanı Koca’dan aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 ile mücadele dönemimizde Türkiye'de yapılan aşı uygulamasının 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren şehirler çerçevesinde canlı olarak takip edilebileceğini duyurdu.

24 Ocak 2021 Pazar 15:24
Sağlık Bakanı Koca’dan aşı açıklaması!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs ile mücadele dönemimizde yapılan aşı uygulamasında 81 şehir için uygulanan aşıların gösterildiği grafiği Twitter hesabında vatandaşlarla paylaştı. Şu ana kadar başta İstanbul’da 224 bin 472, Ankara’da 122 bin 332 ve İzmir’de ise 76 bin 688 vatandaş olmak üzere ülke genelinde toplam 1 milyon 200 binden fazla vatandaşın aşı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca: “Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu.” şeklinde açıkladı.  



Son Güncelleme: 24.01.2021 15:24
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Kovid-19Aşı UygulamasıFahrettin Koca
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