Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan Seher Dereli'nin çocuğu hakkında kötü haber verdi!

İzmir’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonra yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazı altında Seher Dereli ve 4 çocuğunun kaldığı tespit edilmişti. Depremin üstünden 16 saat sonra yerleri bulunan Seher Dereli ve çocukları 23. Saat içindeyken kurtarılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak Seher Dereli’nin çocuklarından biri hakkında kötü haberi verdi.
Bakan Koca Açıkladı
Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamasında kurtarılan çocuklardan bir tanesinin tedavi altındayken hayatını kaybettiğini, diğerlerinin ve anne Seher Dereli’nin tedavisinin ise devam ettiğini ifade etti.
Çalışmalar Devam Ediyor
Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılanlar arasında yer alıyor.
Son Güncelleme: 31.10.2020 23:04