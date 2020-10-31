Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan Seher Dereli'nin çocuğu hakkında kötü haber verdi!

İzmir’de meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonra yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazı altında Seher Dereli ve 4 çocuğunun kaldığı tespit edilmişti. Depremin üstünden 16 saat sonra yerleri bulunan Seher Dereli ve çocukları 23. Saat içindeyken kurtarılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak Seher Dereli’nin çocuklarından biri hakkında kötü haberi verdi.

Bakan Koca Açıkladı

Deprem sonucunda yıkılan Doğan Apartmanı’nın enkazı altında kaldığı tespit edilen Seher Dereli ile çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif sağ salim çıkarılabilmişti. Torunları ve Seher Dereli’nin enkaz altında sağ salim çıkarıldığını gören Bekir Dereli büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamasında kurtarılan çocuklardan bir tanesinin tedavi altındayken hayatını kaybettiğini, diğerlerinin ve anne Seher Dereli’nin tedavisinin ise devam ettiğini ifade etti.

Çalışmalar Devam Ediyor

Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılanlar arasında yer alıyor.