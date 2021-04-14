Sağlık Bakanı Koca, en fazla vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından illerin risk haritası haftalık olarak güncelleniyor. Bakanlık geçtiğimiz gün 2 - 9 Nisan 2021 tarihli illerin risk hariasını güncelledi.

Güncellenen yeni risk haritasına bakıldığından bir çok illerde vaka sayılarında yükselişin olduğu, 100 bin de görülen rekor vaka sayısının ise megakent İstanbul'da olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda son güncel risk haritasına göre en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da yaşandığını ifade etti.

En çok azalış Samsun ve Ardahan'da yaşandı

Bakan Koca, son güncellenen risk haritasına göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en fazla artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da , en fazla azalışın ise Samsun ve Ardahan'da gerçekleştiğini duyurdu.