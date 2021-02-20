Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklamaları!

Normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Mart’ı işaret etti. Açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bakan Koca’nın paylaşımları sonrasında vatandaşlar heyecanlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın normalleşme ile ilgili açıklamaları merakla beklenirken ‘Normalleşme adımlarında titizlik ön planda ve çalışmalarımız devam ediyor. Yerinde kararlar dönemine geçerek kademeli olarak normalleşme başlayacak. 1 Mart 2021 tarihi ile birlikte 4 risk grubu oluşturulacak. Valilik ve İl Hıfzıssıha kurullarına talimat gönderilecek.’ Açıklamalarında bulundu.