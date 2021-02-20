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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklamaları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan normalleşme açıklamaları merak edilmeye devam ediyor. 1 Mart tarihini veren Bakan Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklamaları!
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Normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Mart’ı işaret etti. Açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Bakan Koca’nın paylaşımları sonrasında vatandaşlar heyecanlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın normalleşme ile ilgili açıklamaları merakla beklenirken ‘Normalleşme adımlarında titizlik ön planda ve çalışmalarımız devam ediyor. Yerinde kararlar dönemine geçerek kademeli olarak normalleşme başlayacak. 1 Mart 2021 tarihi ile birlikte 4 risk grubu oluşturulacak. Valilik ve İl Hıfzıssıha kurullarına talimat gönderilecek.’ Açıklamalarında bulundu.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:03
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Sağlık BakanıFahrettin KocaNormalleşme Süreci1 MartAçıklama
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