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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak seferlerinin durdurulduğu 4 ülkeyi açıkladı

Koronavirüsüm mutasyon geçirdiğinin açıklanmasının ardından birçok ülke uçak seferlerini durdurma kararı almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan açıklamaların ardından 4 ülkeye uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 04:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak seferlerinin durdurulduğu 4 ülkeyi açıkladı
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Kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan tedbirlere devam edilmiş ancak uçak seferlerinin iptaline karar verilmemişti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bugün yapılan mutasyon açıklamasının ardından gözler alınacak yeni kararlara çevrilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasın koronavirüsün mutasyon geçirmesinin ardından İngiltere’de bulaşma hızının arttığını ve bu nedenle İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye gelen uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Öte yandan 1 Aralık Salı günü itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında uçuş yapacak olan kişiler yasaktan muaf tutulmuştu. Yeni açıklamaların ardından bilet alan vatandaşların biletlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 04:03
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Anahtar Kelimeler:
KORONAUçakİPTALSeferMutasyon
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