Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak seferlerinin durdurulduğu 4 ülkeyi açıkladı

Kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan tedbirlere devam edilmiş ancak uçak seferlerinin iptaline karar verilmemişti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bugün yapılan mutasyon açıklamasının ardından gözler alınacak yeni kararlara çevrilmişti.
Öte yandan 1 Aralık Salı günü itibariyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında uçuş yapacak olan kişiler yasaktan muaf tutulmuştu. Yeni açıklamaların ardından bilet alan vatandaşların biletlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor.
Son Güncelleme: 21.12.2020 04:03