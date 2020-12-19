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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sanko Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu

Gaziantep Sanka Üniversitesi Hastanesi’nde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangının nedenini açıkladı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sanko Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu
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Bakan Koca, açıklamasında oksijen cihazından kaynaklanan bir sorun nedeniyle yangının çıktığını, 20 yataklı olan yoğun bakımda 19 hastanın bulunduğunu ve bu 19 kişiden 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade etti. Bakan Koca, olaydan 4,5 saat sonra ve nakil sırasında da bir hastanın hayatını kaybetmesi sonucu vefat sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.

16 hastane personelinin de yangına müdahale etmek isterken etkilendiğini ifade eden Koca, 7 personelin yoğun bakımda olduğunu ve hastalar ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığını ifade eden Bakan Koca, herhangi bir aksaklık, kusur tespit edilmesi halinde gerekenin yapılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise süreçle ilgili iki savcının görevlendirildiğini, ihmal veya farklı bir durum varsa olayın tüm gerçekliğiyle araştırılacağını açıkladı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 17:44
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GaziantepFahrettin KocaHastabeYangın
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