Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Edirne'de aşıya ilişkin açıklamalar yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam kapanma sürerken illerin durumunu daha yakından takip ediyor. Durumları yakından takip edebilmek için ise illeri ziyaret ederek durumu gözlemliyor. Bakan Koca son uğradığı il olan Edine’de ise gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Edine’de yaptığı açıklamalarda virüs aşısına ilişkin söylemlerde bulundu. Koca şu ifadelere yer verdi:

''Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Tüm Türkiye’de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düşmüştür''

Fahrettin Koca, Edine’ye Bölge Değerlendirme Toplantısı için gitti ve orada Edine Valisi Ekrem Canalp ile görüştü. Koca, ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kısıtlamaların çoğalması ile beraber bölgelerdeki gidişatı değerlendirdiklerini dile getirdi. Sağlık Bakanı Koca, illerin durumlarını yerinde değerlendirmek için Cuma günü Antalya’da olduklarını belirterek bugün de Edine ve Trakya’daki dört ile odaklanacaklarını belirtti.

Fahrettin Koca, son zamanlardaki Koronavirüs sayılarının artışı sebebi ile tam kapanmaya geçilmesinin zorunlu olduğunu dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Milletçe yaptığımız fedakarlıkların etkisini görüyoruz”

"İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum."

Bakan Koca, konuşmasında vaka sayıları ile test sayıları arasındaki ilişkiye karşı asılsız iddialarda bulunanlar için ise şunları söyledi:

"Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir."

Fahrettin Koca açıklamalarına şu cümlelerle devam etti:

"Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur. 14 aydır Covid-19 salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız."

Bakan Koca, bayramın kısıtlamalara dahil olduğunu belirterek bayrama bayram gibi girilmesini istediğini belirtti. Konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz."

Bakan Koca, konuşmasında salgın sürecindeki hedeflerden de bahsetti. İlk hedefin hastane yükünü ve hasta sayısını azaltmaya yönelik olduğunu dile getirdi. Konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Filyasyon, salgınla mücadelede bildiğiniz gibi çok önem verdiğimiz bir faaliyetimiz. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edine'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98."

Fahrettin Koca aynı zamanda Edine’deki vaka sayılarına ilişkin de konuştu. Şehrin son bir haftada vaka sayısının %50 düştüğünü, yatak doluluk oranının %52,1 iken yoğun bakım doluluk oranının ise %66,7 olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda burada aşılamaların başarılı şekilde devam ettiğini ve 65 yaş üstü vatandaşlardan aşı olma oranlarının Edine için %88 olduğunu söyledi.

Aşılamaya ilişkin ise şu ifadelere yer verdi:

"Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."