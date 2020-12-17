İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
Son Dakika
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak...
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine servet kattı!
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine...
Google arama verileri paylaşıldı! Türkiye'de en fazla aranan kelime EBA oldu!
Son Dakika
Google arama verileri paylaşıldı! Türkiye'de...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çabaların sonuç verdiğini duyurdu! O illere vurgu yaptı!

Pandemi döneminin en çok çalışan ve devamlı ön planda olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde getirilen kısıtlamaların sonuç verdiğini duyurdu. Bakan Koca,Hatay, Adana, Samsun ve İzmir illerinde ki vakaların yakından takip edildiğini vurguladı.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çabaların sonuç verdiğini duyurdu! O illere vurgu yaptı!
Takip Et:

Çin'de türeyen korona virüs hastalığının Mart ayında ülkemizde görülmesiyle birlikte oluşturulan Bilim Kurulu Üyelerinin başındaki isim olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu uyarı ve bilgilendirme paylaşımlarına devam ediyor.

Her ilin Valileri ve Sağlık Müdürleriyler ayrı görüşmeler yapan ve illerdeki vakaları tek tek değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak bu akşam İzmir, Hatay, Adana ve Samsun illerinin sağlık müdürleriyle toplantı yaptığının paylaştı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Bakan Koca gerçekleştiren toplantı sonrasında bu 4 ilimizdeki vaka sayılarını yakından takip ettiklerini vurguladı. Vatandaşları koronavirüs hastalığı ile ilgili olarak uyardı.

KISITLAMALAR VE ÇABALAR SONUÇ VERDİ

Koca yapmış olduğun paylaşımda son dönemde getirilen kısıtlama ve gösterilen çabaların sonuç verdiğini söyledi ve hastalık ile mücadeleyi kazanacağımız günlerin uzak olmadığını vurguladı.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaPandemiIzmir Vaka SayılarıAdana Vaka SayılarıHatay Vaka SayılarıSamsın Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı
İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı
440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı Akbank’a devredildi
440 milyon TL değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı Akbank’a devredildi
Google arama verileri paylaşıldı! Türkiye'de en fazla aranan kelime EBA oldu!
Google arama verileri paylaşıldı! Türkiye'de en fazla aranan kelime EBA oldu!
Müşteri gibi geldi, iki cep telefonunu çaldı
Müşteri gibi geldi, iki cep telefonunu çaldı
Miras kavgası kanlı bitti! Abisini ve yeğenini öldürdü
Miras kavgası kanlı bitti! Abisini ve yeğenini öldürdü
Kocaeli'de tandıra düşen kadın feci şekilde yandı
Kocaeli'de tandıra düşen kadın feci şekilde yandı

Popüler Haberler

Yılbaşı günü paket servis olacak mı, saat kaça kadar olacak? Alkol satışı yasak mı?
Göztepe'ye bir tweet 100 bin TL'ye mal oldu
ZümrüdüAnka ne zaman final yapacak? Fox TV ZümrüdüAnka final tarihi belli oldu!
Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır? 2020 çoban desteği nasıl alınır?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Alev Alev izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Esnaf Kefalet Yardım Paketiyle Ağır Vasıta Araç Ve Kamyon Kredisi Nasıl Alınır, Şartlar Nelerdir?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 17 Aralık 2020 Perşembe Bankaların mevduat faiz oranları
Salda Gölü hangi ilde, nerededir? Salda Gölü haritadaki yeri
SGK grip aşısını karşılar mı? 2020 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Bankadan satılık hacizli araçlar nasıl, nereden alınır?
Ziraat Bankası emekliye faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası
TYP nedir, kimler TYP'ye başvurabilir? İŞKUR Toplum yararına çalışma programı detayları
Hekimoğlu yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
EXXEN Tolgshow ne zaman başlıyor?
Epic Games yılbaşına özel kampanyası bugün itibariyle başladı! Epic Games bugün birçok oyunu ücretsiz yaptı
Antikor ne demektir? Antikor ne anlama gelir?
Hisseli tapuya faizsiz kredi veren bankalar
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Sol Yanım reyting sonuçları nasıl? Sol Yanım izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Ziraat Bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.