Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çabaların sonuç verdiğini duyurdu! O illere vurgu yaptı!

Çin'de türeyen korona virüs hastalığının Mart ayında ülkemizde görülmesiyle birlikte oluşturulan Bilim Kurulu Üyelerinin başındaki isim olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu uyarı ve bilgilendirme paylaşımlarına devam ediyor.

Her ilin Valileri ve Sağlık Müdürleriyler ayrı görüşmeler yapan ve illerdeki vakaları tek tek değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak bu akşam İzmir, Hatay, Adana ve Samsun illerinin sağlık müdürleriyle toplantı yaptığının paylaştı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

KISITLAMALAR VE ÇABALAR SONUÇ VERDİ

gerçekleştiren toplantı sonrasında bu 4 ilimizdeki vaka sayılarını yakından takip ettiklerini vurguladı. Vatandaşları koronavirüs hastalığı ile ilgili olarak uyardı.

Koca yapmış olduğun paylaşımda son dönemde getirilen kısıtlama ve gösterilen çabaların sonuç verdiğini söyledi ve hastalık ile mücadeleyi kazanacağımız günlerin uzak olmadığını vurguladı.