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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunu topladı

Sağlık Bakanlığı korona virüs bilim kurulu üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığı'nda toplandı. Kurul korona virüs vaka sayılarının yanında aşı çalışmaları değerlendirecek.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulunu topladı
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Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığı'nda az önce toplandı. Kurul geçtiğimiz haftalarda getiririlen yeni tedbir ve kısıtlamaların vaka sayılarına etkisinin yanında aşı çalışmalarınıda değerlendirecek.

Yapılan bilim kurulu toplantısında aşılama çalışmalarının yol haritasının şekilenmesi bekleniyor. Toplantı sonrasında Bakan Koca'nın vaka sayılarını açıklaması ve aşı ile ilgili önemli konulara cevap vermesi bekleniyor.

Diğer yandan Türkiye hastalık üzerinde etki aşının Çin ve Almanya'da geliştirimesiyle birlikte çalışmalarına başlamış ve ilk olarak Çin ile 50 milyon dozluk bir anlaşmayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Almanya'da geliştirilen ve etkisinin yüzde 95 olduğu açıklanan BionTech ve Pfizer aşısı ile ise görüşmeler hala devam ediyor.

AŞININ HIZLI UYGULANMASI İÇİN AİLE HEKİMLİKLERİ, ECZANELER DEVREYE ALINABİLİR

Ülkede koronavirüs aşısının gelmesiyle birlikte aşının risk grubuna uygulanmasının en hızlı nasıl yapılacağı üzerine değerlendirmeler yapılırken, bilim kurulu toplantısında aile hekimlikleri, hastaneler ve eczanelerin de devreye alınması gibi farklı yollarında değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan ülkemizde devam eden yerli aşı çalışmalarında ise faz 2 süreci başlarken, yerli aşıda sonucun Nisan ayı gibi netleşmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:26
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AşıKoronavirüsBilim Kurulu
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